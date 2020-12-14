14 декабря 2020, 13:55
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки пассажиров из-за пандемии
Представители российской авиакомпании «Аэрофлот» объявили об ужесточении правил перевозки пассажиров по причине распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА ФАН.
Уточняется, что пассажиров, которые не используют медицинские маски, перестанут пускать на борт самолета. Помимо прочего, в сентябре было запрещено брать с собой в полет более одного питомца. Вместе с тем людям оставили возможность провозить в салоне не более трех котят или щенков. Их общий вес не должен превышать восемь килограммов, сообщил сайт «Дни.ру».
Отмечается, что в планах «Аэрофлота» возобновить полеты из Москвы в Хельсинки и обратно 24 декабря.