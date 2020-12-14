«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки пассажиров из-за пандемии

Уточняется, что пассажиров, которые не используют медицинские маски, перестанут пускать на борт самолета. Помимо прочего, в сентябре было запрещено брать с собой в полет более одного питомца. Вместе с тем людям оставили возможность провозить в салоне не более трех котят или щенков. Их общий вес не должен превышать восемь килограммов, сообщил сайт «Дни.ру».

Отмечается, что в планах «Аэрофлота» возобновить полеты из Москвы в Хельсинки и обратно 24 декабря.