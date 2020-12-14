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    14 декабря 2020, 13:55

    «Аэрофлот» ужесточил правила перевозки пассажиров из-за пандемии

    Полина Петрова

    Представители российской авиакомпании «Аэрофлот» объявили об ужесточении правил перевозки пассажиров по причине распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА ФАН.
    «Аэрофлот» ужесточил правила перевозки пассажиров из-за пандемии

    Уточняется, что пассажиров, которые не используют медицинские маски, перестанут пускать на борт самолета. Помимо прочего, в сентябре было запрещено брать с собой в полет более одного питомца. Вместе с тем людям оставили возможность провозить в салоне не более трех котят или щенков. Их общий вес не должен превышать восемь килограммов, сообщил сайт «Дни.ру».

    Отмечается, что в планах «Аэрофлота» возобновить полеты из Москвы в Хельсинки и обратно 24 декабря.