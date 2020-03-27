«Аэрофлот устроил нам подлянку». Застрявших в ОАЭ россиян вернули без багажа

Путешественники во всем мире сейчас сталкиваются с проблемами. Россияне не исключение. Одна из туристок, вернувшаяся из Эмиратов, поделилась своими злоключениями с «360». Оказалось, «Аэрофлот» вернул их на родину без багажа.

Целый рейс из солнечных Эмиратов остался без багажа. Купальники и пляжные полотенца в ближайшее время им точно не понадобятся. Так, видимо, решили те, кто отправлял российских туристов из ОАЭ домой.

Одна из пассажиров рейса Нина рассказала, как все происходило.

«Изначально у нас был рейс „Победы“, но нас пересадили в самолет „Аэрофлота“. Позже выяснилось, что наши чемоданы на борт не погрузили. В итоге мы сейчас все подаем декларации на доставку багажа».

По словам девушки, в авиакомпании заверили — багаж будет доставлен следующим рейсом уже этим вечером. Но для того, чтобы он не потерялся и дошел до нужного адресата, нужно заполнить три вида бланков и отстоять в аэропорту несколько очередей.

«Бюрократия здесь процветает — нужно отстоять три очереди. Авиакомпания устроила нам такую подлянку».

Но потеря багажа, похоже, — не самая большая беда для путешественников во время пандемии коронавируса. Накануне российские туристы рассказали о том, что уже несколько дней находятся в заточении в отеле Индии и даже не могут выйти из номера. Все потому, что местная полиция требует от них справки о состоянии здоровья.