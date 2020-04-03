«Аэрофлот» сократит число рейсов по России

Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает количество внутренних рейсов с 6 апреля. Это связано с существенным сокращением спроса из-за самоизоляции во многих регионах.

«Аэрофлот временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях. Изменения связаны с падением спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения», — сообщила пресс-служба организации.

Компания опубликовала расписание полетов внутренних рейсов до 12 апреля. На этот период будет выполняться по одну рейсу в день в каждый город. Исключением будет Санкт-Петербург — у него остается 10 ежедневных рейсов. В Сочи будут летать по четыре самолета в день, в Екатеринбург, Краснодар, Симферополь — по три.

Отмечается, что «дочка» «Аэрофлота» авиакомпания «Россия» также сократит воздушные перевозки в пять городов Дальнего Востока — Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан

Ранее американский артист балета Джулиан Маккей не смог улететь домой из Москвы, чтобы повидаться с умирающим отцом. «Аэрофлот» отменил рейс, когда люди уже сидели на своих местах.

Из-за пандемии коронавируса Россия полностью приостановит авиасообщение с миром. Даже авиарейсы для возвращения сограждан и иностранцев на родину.