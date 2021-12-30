Участники программы «Аэрофлот Бонус» смогут воспользоваться накопленными милями и в следующем году. Авикомпания решила не обнулять их. Путешественники получат возможность использовать мили в 2022-м или сохранить их на будущее, совершив хотя бы один полет.

«Аэрофлот» сохранит мили участников бонусной программы, осуществивших хотя бы один перелет в 2019 году. Кроме того, компания не станет аннулировать то, что пассажиры накопили в 2021-м.

Авиакомпания сохраняет мили пассажиров в знак благодарности и признательности за лояльность в непростой период пандемии пресс-служба «Аэрофлота».

В прошлом году авиакомпания тоже не отменяла мили, накопленные пассажирами. Они могли использовать их в течение всего 2021 года.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидируемым тарифам. Это доступно для жителей Дальневосточного федерального округа и льготников.