Путешествия 13 сентября 2022, 16:25 Поделиться Telegram

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Viber «Аэрофлот» с 1 октября запустит прямые рейсы Москва — Дубай «Аэрофлот» сообщил о возобновлении прямых рейсов Москва — Дубай РИА "Новости"

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Российская компания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит ежедневные перелеты из Москвы в Дубай. Об этом перевозчик сообщил в релизе в своем Telegram-канале.

«Аэрофлот» запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в Дубай. Полеты будут выполняться ежедневно. Пассажиров будет перевозить Airbus А330, добавили в компании.

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«Начиная с зимнего расписания частота рейсов увеличится», — написала компания в своем Telegram-канале.

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С 30 октября на зимний период российская компания «Аэрофлот» планирует два ежедневных перелета из Москвы в Дубай. Забронировать билеты уже можно на сайте.

Полет в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов на данный момент выполняют четыре раза в неделю из Сочи на Sukhoi Superjet 110.

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