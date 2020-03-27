«Аэрофлот» продолжит летать в Европу

Компания «Аэрофлот» обновила информацию об изменениях полетной программы. С 27 марта из Москвы продолжатся рейсы в несколько европейских городов. Стало также известно, какие полеты будут приостановлены, и по каким направлением частота рейсов будет сокращена.

С полным списком можно ознакомиться на сайте компании.

«Авиакомпания продолжает выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Женеву (Швейцария), Париж (Франция)», — говорится на сайте компании.

С 29 марта «Аэрофлот» продолжит полеты в США по маршруту Москва — Нью-Йорк — Москва. Билеты можно будет купить с мая 2020 года.

Пандемия коронавируса стала причиной приостановки регулярного и чартерного авиасообщения со всеми странами мира, введенной 27 марта. Исключение составили рейсы для возвращения россиян на родину, а также почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.

До 30 марта Минтранс и МИД РФ должны разработать план вывоза граждан России из-за границы с привлечением самолетов Минобороны и гражданских авиакомпаний.