«Аэрофлот» открыл рейсы из Санкт-Петербурга в Тобольск

«Аэрофлот» выполнил первый рейс из Санкт-Петербурга в Тобольск. Это направление стало новым для авиакомпании. Пассажиры смогут отправиться в древнюю столицу Сибири четыре раза в неделю.

Полеты в Тобольск будут осуществлять по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

Рейсы Санкт-Петербург — Тобольск:

SU2854 — вылет из аэропорта Пулково в 00:30 по средам и воскресеньям и в 01:05 по понедельникам и субботам.

Прилет в аэропорт Ремезов в 05:45 по средам и воскресеньям и в 06:20 по понедельникам и субботам.

Рейсы Тобольск — Санкт-Петербург:

SU2855 — вылет из аэропорта Ремезов в 06:45 по средам и воскресеньям и в 07:20 по понедельникам и субботам.

Прилет в аэропорт Пулково в 08:15 по средам и воскресеньям и в 08:50 по понедельникам и субботам.

Забронировать и купить билеты можно на сайте «Аэрофлота» и по круглосуточным телефонам бронирования: +7 (495) 223-5555 (Москва), 8 (800) 444-55-55. Звонок по России бесплатный.