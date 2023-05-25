25 мая 2023, 15:07
«Аэрофлот» открыл продажи билетов на Кубу
Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи билетов на Кубу
«Аэрофлот» объявил о продажах билетов на рейсы в кубинский город Варадеро. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
«Открываем продажи билетов на Кубу, а полететь можно уже с 1 июля», — уточнил перевозчик.
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Сначала широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777 будут выполнять рейсы два раза в неделю: по четвергам и субботам до конца лета. В сентябре программу полетов планируют расширить.
Из Москва до Варадеро самолет летит 6,5 часа. Полеты будут выполнять борты авиакомпании «Россия». В компании сочли Варадеро одним из лучших мировых курортов.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко анонсировал возобновление прямого авиасообщения с Кубой. Он подчеркнул, что это сделают по поручению президента Владимира Путина.
Чернышенко напомнил, что Куба считается ключевым партнером страны в Центральной Америке.
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