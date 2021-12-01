«Аэрофлот» откроет прямые рейсы в Гавану в новогодние праздники

Сменить зимний пейзаж на море и солнце — идея заманчивая. Тем более, что вариантов, куда можно улететь, становится больше: теперь россияне смогут попасть и в Гавану. Новое сообщение открывает «Аэрофлот».

Гавана является не только столицей, но и крупнейшим городом Кубы. Ретромобили, эффектные девушки, уличное домино и экзотическая пища — все это Гавана, невероятно дружелюбная как к местным, так и к туристам.

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Солнечная Куба сейчас находится на пике популярности. В 2019-м на остров прибыло рекордное число туристов из России — 178 тысяч, что на 30% превышает показатели 2018 года. И эксперты уверены, что это — не последний рекорд. Гавана входит в топ-5 направлений, где проводят новогодние праздники — по прогнозам, этот сезон будет шумным.

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Авиакомпания анонсировала рейсы, которые будут летать в столицу Кубы два раза в неделю. Улететь в Гавану можно по вторникам и пятницам — продажу билетов уже открыли. Но чем популярнее рейс — тем он доступнее. Например, «Аэрофлот» уже увеличил частоту полетов в Варадеро и Канкун — до четырех раз неделю.

Источник фото: Pinterest

Рейсы в Варадеро будут выполняться по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям, а в Канкун можно будет улететь по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Тех, кто мечтает посетить именно Город Колонн — так официально называется Гавана — ждут в аэропорту Шереметьево. Первый рейс запланирован на 21 декабря,.

Пассажиров Airbus А350 ждут мультимедийная система, wi-fi на борту и landscape-камеры для наблюдения за полетом — многочасовой перелет через океан будет интересным и максимально комфортным.