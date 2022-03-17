«Аэрофлот» начнет вывозить пассажиров из стран Карибского бассейна и Таиланда

Авиакомпания «Аэрофлот» 18 марта начнет вывозить россиян из стран Карибского бассейна и Таиланда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным RT, также на 17 и 18 марта назначены рейсы из Антальи и Стамбула в Турции.

«С 18 марта „Аэрофлот“ планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна», — уточнили в пресс-службе.

Компания перебронирует рейсы туристов по альтернативным маршрутам.