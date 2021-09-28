«Аэрофлот» начал продавать билеты на юг с большими скидками

«Аэрофлот» выставил на продажу билеты на прямые рейсы из региональных аэропортов в некоторые южные города России по тарифам от 500 до 1500 рублей в одну сторону. К примеру, билет без багажа по маршруту Казань — Краснодар на 30 сентября за три дня до вылета можно было купить за 539 рублей.

В конце сентября перелет из Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Самары в Анапу обошелся бы в 1500 рублей, отметила газета «Ведомости».

Сейчас у «Аэрофлота» одни из самых дешевых билетов из регионов на юг на осень, отметил основатель сервиса Kupibilet.ru Сергей Пирожников. По его словам, цены на юг в сентябре — декабре закономерно снижаются из-за падения спроса, поскольку люди переориентируются на горнолыжные курорты.

Низкие цены представитель «Аэрофлота» объяснил необходимостью стимулировать спрос на новые для перевозчика региональные рейсы.

«Аэрофлот» запустил свой новый региональный разлет в апреле текущего года. До этого перевозчик выполнял рейсы только из московского хаба в «Шереметьево». Компания пошла на такой шаг, чтобы задействовать парк более чем из 200 самолетов, который весной — летом 2020 года простаивал из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

«Аэрофлоту» нужно загрузить свои самолеты в период сезонного падения спроса, считает аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова. Скидки, которые в этот раз выше, чем обычно, связаны с переизбытком мощностей внутри России из-за закрытых международных направлений.

«Аэрофлот» продолжил программу региональных полетов зимой. Рейсы будут выполняться из 13 российских городов, откуда можно будет полететь в Сочи, Симферополь и Краснодар, сообщила пресс-служба компании. Билеты уже поступили в продажу. Первые рейсы запланированы на 31 октября.