Адвокат Коробков рассказал, какие проблемы чаще всего возникают в организованных турах

Покупать организованные туры удобно, если не хочется планировать ничего самостоятельно, однако в таких турах у людей часто возникают проблемы. Юрист Федор Коробков рассказал «Царьграду», на что чаще всего жалуются туристы, приобретающие туры.

Самая частая проблема — плохое обслуживание в отелях, не соответствующее заявленному, рассказал юрист.

Кроме того, бывает так, что людей селят в другой номер в отеле, в котором меньше удобств, чем было заявлено в описании тура, или вовсе меняют отель на другой.

Также распространенная жалоба — срыв сроков и сокращение времени поездки. Например, если вылет задерживается или переносится, туроператоры не компенсируют клиентам неустойку, пояснило издание DailyMoscow.