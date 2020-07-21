21 июля 2020, 14:13
Абхазия заявила о готовности принять российских туристов
Абхазия согласна принимать российских туристов при наличии справки об отсутствии коронавируса. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
Эта мера рекомендована санитарно-эпидемиологической службой. Такие справки необходимо делать не позже, чем за три дня до прибытия в страну. Их будут требовать у туристов при заселении. Также в стране путешественников будут заселять в номера по одному, чтобы снизить вероятность распространения заболевания.