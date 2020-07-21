Абхазия заявила о готовности принять российских туристов

Эта мера рекомендована санитарно-эпидемиологической службой. Такие справки необходимо делать не позже, чем за три дня до прибытия в страну. Их будут требовать у туристов при заселении. Также в стране путешественников будут заселять в номера по одному, чтобы снизить вероятность распространения заболевания.