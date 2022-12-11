Путешествия 11 декабря 2022, 16:19 Абхазия упростит въезд российским туристам Премьер Абхазии Анкваб рассказал об упрощении проезда границы для россиян РИА «Новости»

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Работы по упрощению проезда через границу между Россией и Абхазией продолжаются. Большую часть поставленных задач уже решили. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал премьер-министр республики Александр Анкваб.

Он подчеркнул, что в ближайшее время начнется реконструкция автомобильного моста, чтобы увеличить пропускную способность въезда в Абхазию.

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«Это тоже поможет облегчить саму организацию работы по пересечению границы. Мы совместно с российскими коллегами стараемся работать над тем, чтобы переход границы был облегчен», — заявил Анкваб.

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Он указал на наличие человеческого и технического факторов, добавив, что «дело идет лучше».

В следующем летнем сезоне, по словам Анкваба, цены на туры в Абхазию останутся для российских туристов доступными. Еще одним важным фактором он назвал сохранившуюся возможность использования в республике карт платежной системы «Мир».

По итогам 2022 года Абхазию посетили 1,2 миллиона туристов. Едут туда не только летом, но и зимой. Большое количество отелей и гостиниц, высокий уровень сервиса и комфортный климат привлекают в республику все больше гостей.