Абхазия продлила ограничение на въезд для россиян до 4 августа

Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией до 4 августа. Такое решение они приняли из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

«Внести в распоряжение президента Абхазии от 30 июня 2020 года следующие изменения: а) в пунктах 2–4 слова „28 июля“ заменить словами „4 августа“», — сказано в документе.

В тексте уточняется, что эту меру власти страны применили на основании решения, которое координационный штаб по защите жителей Абхазии от коронавируса принял 27 июля. Ранее стало известно, что представители Роспотребнадзора, которые находились на территории республики с 23 по 26 июля, посчитали эпидемическую обстановку благоприятной. Они провели инспекцию туристических объектов страны.

С начала пандемии в Абхазии коронавирус выявили у 63 пациентов. Из них 37 человек уже выздоровели, еще двое скончались.

Ранее Россия объявила о том, что 1 августа возобновляет авиасообщение с некоторыми странами. Россияне смогут отправиться в Великобританию, Турцию и Танзанию. Постепенно количество мест за границей, которые смогут посетить жители РФ, будет увеличиваться.