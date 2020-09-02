Греция откроет границу для россиян 7 сентября

Греция с 7 сентября открывает границу для россиян. Пока въехать в страну смогут до 500 человек в неделю. При себе они должны иметь отрицательный тест на COVID-19 и ваучер на отель.

Об этом говорится в совместном решении семи министров, которое будет действовать две недели, пишет РИА «Новости».

Постановление действует с 00:01 часов 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября. Въезжать на территорию Греции можно только воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, который был взят не более чем за 72 часа до их прибытия в страну. Тест должен быть сделан сертифицированными лабораториями. Также у россиянина должна присутствовать справка на английском языке с указанием всех данных.

Кроме того, туристы из России должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form). В ней необходимо указать свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну.

В случае проведения выборочного теста на коронавирус гражданин до получения результатов не должен покидать места своего временного проживания. Если же турист нарушает это правило, то его ждет административный штраф в пять тысяч евро.

Ранее стало известно, что Таиланд откроет для посещений иностранцами остров Пхукет с 1 октября. Но есть два условия: туристы должны будут пройти двухнедельный карантин в номере отеля, а на острове провести не менее 30 дней. После Пхукета для туристов могут открыть и другие провинции страны.