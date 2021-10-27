Цены на авиабилеты в Турцию и Египет взлетели до 350-450 тысяч рублей

Москвичи раскупили почти все билеты на рейсы на ближайшие две недели в Турцию и Египет. Стоимость оставшихся мест в самолетах подскочила до 350-450 тысяч рублей.

Цена авиабилетов из Москвы в Египет выросла до 450 тысяч рублей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные поиска Aviasales. Такую сумму придется заплатить тому, кто захочет вылететь 29 октября в Хургаду. Причем билет будет в один конец, а полет пройдет в экономклассе. Самый дешевый билет можно найти за 62,5 тысячи рублей.

Перелет в Шарм-эш-Шейх обойдется дешевле. Билет у «Аэрофлота» можно купить за 50 тысяч рублей, а у Egyptair — за 255-305 тысяч рублей. Поездка в Анталью обойдется в 352 тысячи рублей. Столько стоит прямой рейс авиакомпании Nordwind.

По словам представителей перевозчиков и туроператоров, стоимость билетов резко выросла из-за повышения спроса на отдых в Египте и Турции. Из-за каникул в конце октября и начале ноября традиционно наблюдается высокий спрос на билеты. В этом году нехватка билетов особенно ощущается из-за объявления нерабочего периода.

Россиянам не придется выходить на работу с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах ограничения начнут действовать раньше.