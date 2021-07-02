Россиянам рассказали, где отдохнуть за границей за 25 тысяч рублей на двоих

Самый бюджетный отдых за границей — это поездка на неделю в Абхазию или Турцию. Тур на двоих с перелетом и проживанием можно найти за 25–30 тысяч рублей, рассказали «Известиям» туроператоры.

Неделя отдыха в пансионате Пицунды с трехразовым питанием обойдется всего в 26,5 тысячи рублей. За 25 тысяч можно остановиться на базе отдыха без питания, рассказал представитель туроператора «Интурист».

Причем в цену входят перелет, трансфер до пансионата и обратно. Делать ПЦР-тест или доказывать, что привился, российским туристам не нужно.

Путевки в Турцию на июль стартуют от 25 тысяч рублей за трехзвездочный отель в Аланье. Это тур с трансфером, но без питания.

За 26 тысяч можно провести неделю в поселке Махмутлар под Аланьей, где будет обслуживание по системе «все включено». Вылетать придется из Ростова-на-Дону. Такой же тур из Москвы будет стоить 28 тысяч на двоих.

В Tez Tour самые дешевые путевки в Турцию можно приобрести за 29,5 тысячи рублей.

Однако «за такие деньги это будут отели на второй-третьей береговой линии с небольшой территорией и скромным выбором блюд», отметили в компании.

Там посоветовали приобретать туры от 40 тысяч рублей, чтобы не разочароваться в сервисе.