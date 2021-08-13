«Известия»: россиянам приготовили 15 досмотров в аэропортах египетских курортов

Туристам из России, которые полетят с курортов Египта домой прямыми рейсами, придется пройти 15 пунктов досмотра и контроля. Их организовали в местных аэропортах.

Некоторые предполетные процедуры на разных этапах дублируются, сообщила газета «Известия». Провожающих в воздушную гавань не пустят — только пассажиров с билетом и оригиналом паспорта.

Для россиян создали отдельные коридоры для прохождения досмотра и застекленную зону ожидания посадки с контрольно-пропускной системой.

Все личные вещи пассажиров из ручной клади проверят отдельно, а туристов дважды тщательно прощупают сотрудники аэропорта. Если человек везет ноутбук или другое крупногабаритное электронное устройство, его попросят подойти к отдельным столам.

Перед посадкой в автобус, который везет пассажиров до трапа, паспорт и посадочный талон туриста тоже просмотрят дважды. Из автобусов выпускают только по одному — после очередной проверки документов.

Не менее строгой процедуру сделали и в отелях: все въезжающие автобусы проверяют, на входе установили рамки-сканеры и ленты-интроскопы.

Беспрецедентные меры безопасности ввели на фоне открытия Россией авиасообщения с египетскими курортами после почти шестилетнего перерыва. Эксперты предположили, что из-за них в аэропортах вылета возникнут сложности. Особенно во время массового возвращения туристов с отдыха.