12 лет гостеприимства: один из крупнейших отелей Подмосковья отметил день рождения

Сотни подмосковных семей стали гостями главного праздника одной из крупнейших региональных сетей отелей «Яхонты». День рождения отмечали три дня — с угощениями, мастер-классами, розыгрышами и концертом рок-группы «Танцы минус». Как выяснилось, планы у «Яхонтов» не менее масштабные.

Пара часов езды от столицы, хвойный лес, озеро и, разумеется, свежайший воздух. Все это «Яхонты Ногинск» — комфортный четырехзвездочный отель, где можно отдохнуть всей семьей.

Отель у озера Коверши вмещает в себя около 500 гостей одновременно. Здесь есть и бассейны с гейзерами и водопадом, и спа-центр, и еще десятки услуг. Каждый, кто хотя бы раз здесь отдохнул, знает обо всех преимуществах этого места.

День рождения отель отмечает широко: три дня шоу-программ, розыгрышей, мастер-классов, угощений от шеф-повара и огромный торт. Праздничное настроение на 12-летии отеля обеспечено каждому гостю.

«Мы очень рады, что у нас есть такое большое, крупное место отдыха. Конечно, имея такую здравницу рядом с домом, мы сюда приезжали, приезжаем и будем приезжать», — подчеркнула начальник отдела молодежной политики и туризма администрации Богородского городского округа Наталия Серебрякова.

Сотни семей с детьми — главные гости на празднике отеля «Яхонты Ногинск». Для многих отдых здесь — традиция.

«Когда пришла управляющая компания «Яхонты», появились гигантские планы. Очень приятно бывать здесь и слышать от избирателей, земляков, друзей, коллег, родственников, как здесь уютно, здорово», — отметил председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

Источник фото: телеканал «360»

Сеть отелей «Яхонты» приняла более 300 тысяч гостей за 2018 год. Это один из лидеров семейного отдыха среди отелей Московской области. В 2020 к «Яхонтам» присоединят минимум еще два отеля. Также будут развиваться оздоровительное и спортивное направления отдыха.

«В этом году двум нашим отелям — «Яхонты Ногинск» и «Яхонты Истра» — исполняется 12 лет. А также шесть лет «Яхонтам Таруса». Наша задача сделать сеть отелей еще более открытой и доступной. За два года мы планируем сделать отель доступнее для всех категорий граждан, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. В частности, мы откроем 25 номеров для данной категории граждан, чтобы все могли посетить наши отели», — рассказал генеральный директор «УК «Яхонты.Отели.Ру» Павел Соханев.