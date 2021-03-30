Второго погибшего нашли на опрокинувшемся в Ленобласти судне

Траулер опрокинулся на заводе в Ленинградской области. Сначала водолазы нашли погибшего мужчину, а теперь обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

«Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, [это] женщина», — привел ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее следователи сообщали, что водолазы увидели тело мужчины в хвостовой части судна. Всего в списке пропавших было два человека. В МЧС России уточнили, что специалисты уже завершили поисковые работы. Водолазы достали на поверхность тела погибших.

Строящееся судно дало крен на судостроительном заводе «Пелла» днем 30 марта. Траулер завалился на бок, когда в трюм начала заливаться вода. В результате два человека оказались с переломами ребер в больнице. Еще шесть человек смогли спастись самостоятельно. Не удалось выяснить местонахождение двух работников завода.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Сейчас расследование находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.