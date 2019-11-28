Служебный пес «отпросился» на минуточку у военных порезвиться. Видео

В Сети набирает популярность ролик, на котором служебная собака «отпросилась» у хозяев порезвиться. Забавная видеозапись была опубликована в Twitter.

На кадрах видно, как двое военнослужащих и собака стоят, судя по всему, на железнодорожной станции. После того, как один из военных дает служебному псу в зубы его поводок, тот начинает бегать по перрону и резвиться. Его «напарники» какое-то время просто следили за веселящимся животным.

Игры пса продолжались недолго. Через некоторое время военнослужащий забрал у собаки поводок. Пес послушно отдал его хозяину и смирно сел рядом.

Пользователи оценили забавное видео. Чуть более чем за сутки ролик набрал свыше пяти тысяч отметок «нравится» и более 700 перепостов.

«Милота», «Сколько счастья у песеля», комментировали пользователи видеозапись.

О том, в какой стране и городе был снят ролик не сообщается.