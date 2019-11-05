Медведь устроил покатушки в снегу с мячом. Видео

Житель Колорадо «поймал» на своем заднем дворе медведя. Животное разодрало футбольный мяч и играло с ним. Похоже ему нравился снег, поэтому медведь не собирался покидать чужую территорию, сообщило ABC News.

«Желаем вам удачи в поиске более очаровательного зверя, чем этот медведь с футбольным мячом, катающийся по снегу на заднем дворе жителя Колорадо», — подписали авторы ролика.

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Судя по размерам медведя, это не взрослая особь, наверное, поэтому ему было так весело с мячом.

Многие пользователи Twitter умилились поведнию медведя, но были и те, кто призвал задуматься о природе.

«Что ж, если вы просто сделаете паузу, и подумаете о том, как серьезно разрастание пригородов повлияло на дикую природу и среду обитания медведей, чувство умиления тут же исчезает. Оно превратится в грусть из-за тех экологических последствий, которые несет в себе человеческая цивилизация», — написал один из комментаторов.

Встречи жителей Колорадо с этими дикими животными не так и редки. В поисках пищи хищники часто проникают на территорию домов.

Ранее жителям Камчатки удалось снять бурого медведя, который забрался на крышу машины. Зверь долго пытался, как попасть внутрь авто и даже попытался забраться в нее через заднюю дверь, но так и не справился с техникой. Вероятно его привлек запах еды из машины.