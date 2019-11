Котенку спасли жизнь, перелив кровь собаки

Ветеринары британского Гейтхеда совершили чудо — они перелили кровь собаки умиравшему котенку и спасли ему жизнь. Ксенотрансфузия делается крайне редко, и уверенности в том, что она поможет, у врачей не было.

Тверские пожарные спасли надышавшегося угарным газом котенка Подробнее

Подобранную на улице четырехнедельную кошечку в клинику Vets Now принесла Морин Франклин, основатель благотворительной организации New Reginning Cat Rehoming. Она рассказала изданию The Mirror, что малышка была очень слаба и едва могла поднять голову.

«У нее почти не было красных кровяных клеток, ее десны были совсем белыми», — рассказала зоозащитница.

Времени искать подходящего кошачьего донора не было. Пришедшие в отчаяние ветеринары, которым на прошлой неделе не удалось спасти двух кошек, приняли экстраординарное решение. Медсестра Хелен Спрай предложила в качестве донора свою собаку.

Межвидовое переливание крови носит название ксенотрансфузия и производится очень редко. Процедура поддержала силы котенка на несколько дней, пока был найден кошачий донор. Морин обратилась к более чем шести тысячам любителей животных, и выбрала подходящее животное.

Идеальное совпадение было найдено в последний момент. Сейчас кошечка выздоравливает.