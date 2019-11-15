  • Кошек напугал фильтр, меняющий лица хозяев на морды. Видео

    15 ноября 2019, 02:51

    Анастасия Кукова

    Китаянки опубликовали множество видео, на котором запечатлели реакцию своих домашних любимцев на фильтр, меняющий лица хозяек на кошачьи морды. Животные были озадачены и даже напуганы.
    Кошек напугал фильтр, меняющий лица хозяев на морды. Видео

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    Подборку роликов опубликовало издание People’s Daily. За два часа смешное видео набрало более 21 тысячи просмотров и тысячу лайков.

    Пользователи отменно повеселились, глядя на удивленные мордахи кошек. Они с умилением провозгласили их самыми умными животными на свете. Ведь кошки испытывали настоящий когнитивный диссонанс, глядя сначала на хозяйку на экране смартфона, затем на нее же, но уже в реальной жизни.

    Правда, некоторым не понравилось это развлечение, их обеспокоили расширившиеся от ужаса глаза кошек.

    «А теперь сделайте видео „как кошки реагируют на слезоточивый газ“», — ворчливо отметили они.