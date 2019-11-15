Кошек напугал фильтр, меняющий лица хозяев на морды. Видео

Китаянки опубликовали множество видео, на котором запечатлели реакцию своих домашних любимцев на фильтр, меняющий лица хозяек на кошачьи морды. Животные были озадачены и даже напуганы.

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Подборку роликов опубликовало издание People’s Daily. За два часа смешное видео набрало более 21 тысячи просмотров и тысячу лайков.

Пользователи отменно повеселились, глядя на удивленные мордахи кошек. Они с умилением провозгласили их самыми умными животными на свете. Ведь кошки испытывали настоящий когнитивный диссонанс, глядя сначала на хозяйку на экране смартфона, затем на нее же, но уже в реальной жизни.

Правда, некоторым не понравилось это развлечение, их обеспокоили расширившиеся от ужаса глаза кошек.

«А теперь сделайте видео „как кошки реагируют на слезоточивый газ“», — ворчливо отметили они.