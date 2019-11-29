Хозяин спас свою собаку из лисьей норы, где пес бродил три дня. Видео

Хозяин Митси — 49-летний Алан Уиттон — 20 ноября вывел пса на прогулку в лес. Там они встретили другого пса породы бассет-хаунд. Митси испугался его, убежал в лес и потерялся. Весь оставшийся день Уиттон безуспешно искал своего питомца. Поиски Митси продолжились и на следующий день. Мужчина прочесывал окрестности, а также расклеил по району объявления о пропаже пса.

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Через три дня после пропажи Митси Уиттону позвонила женщина, живущая неподалеку от леса. Она рассказала, что, гуляя со своей собакой, та что-то унюхала в лисьей норе.

Женщина предложила Уиттону приехать. Вместе с собой британец взял несколько пищащих игрушек Митси, возле норы он нажал на них и услышал в ответ слабое скуление.

Еще через два часа Уиттон вызволил своего питомца из-под земли. На видеозаписи, которую сняли местные жители, мужчина плачет и прижимает к груди спасенного пса. Уиттон рассказал, что завел Митси год назад после того, как его собака по кличке Тинкер умерла от рака.

Митси после произошедшего отвезли в ветеринарную клинику, где с него сняли несколько клещей. Теперь Уиттон намерен купить для своего любимца ошейник со встроенным GPS-трекером.