Главный мышелов британского МИД вернулся на службу после лечения от ожирения и стресса

Гроза мышей полгода лечился от ожирения и стресса. Все это время он находился в доме у заместителя главы внешнеполитического ведомства Саймона Макдональда.

МИД Британии запретил кормить кота Палмерстона Подробнее

Проблемы со здоровьем были вызваны тем, что сотрудники МИД регулярно кормили его кошачьими лакомствами и уделяли слишком много внимания.

После возвращения кота к службе Макдональд призвал сотрудников перестать откармливать Палмерстона и не будить его, когда он спит.

Кот служит в министерстве с апреля 2016 года. Свое имя кот получил в честь британского премьер-министра Генри Палмерстона.