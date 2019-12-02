Главный мышелов британского МИД вернулся на службу после лечения от ожирения и стресса
Палмерстон — главный кот-мышелов британского МИД, вернулся к своим обязанностям после шести месяцев отсутствия, сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой The Daily Telegraph.
Гроза мышей полгода лечился от ожирения и стресса. Все это время он находился в доме у заместителя главы внешнеполитического ведомства Саймона Макдональда.
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Проблемы со здоровьем были вызваны тем, что сотрудники МИД регулярно кормили его кошачьими лакомствами и уделяли слишком много внимания.
После возвращения кота к службе Макдональд призвал сотрудников перестать откармливать Палмерстона и не будить его, когда он спит.
Кот служит в министерстве с апреля 2016 года. Свое имя кот получил в честь британского премьер-министра Генри Палмерстона.