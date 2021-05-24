Звукорежиссер разбился насмерть на Урале после предложения устроить гонки с ГИБДД

Звукорежиссер Александр Г. погиб в ДТП в Свердловской области. Перед смертью он предложил устроить гонки с ГИБДД. Погоню мужчина транслировал в прямом эфире.

Авария произошла в Сухом Логе. Погибшему было 36 лет. Один из местных жителей рассказал местному изданию E1.RU, что Александр управлял Lada Priora в нетрезвом виде. На пьяного водителя пожаловались в полицию. Тогда он подъехал прямо к одному из экипажей с предложением погонять.

Всего через несколько минут он влетел в дерево. После столкновения Priora загорелась. Полицейские смогли достать мужчину из салона, но он умер до приезда скорой помощи.

В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что ранее погибший водитель трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По факту случившегося будет проведено несколько экспертиз. Одна из них должна установить, был ли погибший пьян во время управления машиной. Бывшие коллеги звукорежиссера сообщили, что прощание с Александром пройдет 27 мая.

В апреле в Новочеркасске в результате столкновения с деревом погибли пятеро подростков. Один из них взял ключи от машины родителей, но не справился с управлением.