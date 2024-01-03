Происшествия 03 января 2024, 00:43 Звуки взрывов раздались в Севастополе Shot: два взрыва раздались в Севастополе РИА «Новости»

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Звуки мощных взрывов раздались в Севастополе. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали каналу, что над городом раздалось минимум два мощных взрыва.

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Во вторник, 2 января, Вооруженные силы Украины четыре раза атаковали Белгород. Для атак на город ВСУ использовали снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха» и «Точка У». По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили в общей сложности 26 ракет в Белгородском районе.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного удара в городе повреждены в общей сложности 80 построек, среди которых оказались жилые дома, административные здания и гаражи. Среди них 53 частных дома, шесть квартир в многоэтажках, семь хозяйственных субъектов. Кроме того, осколки снарядов повредили 37 автомобилей и один автобус.