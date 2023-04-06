Происшествия 06 апреля 2023, 02:30 Звуки взрывов раздались в Мелитополе Администрация Мелитополя сообщила о раздавшихся в городе взрывах РИА «Новости»

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В ночь на четверг, 6 апреля, в Мелитополе Запорожской области раздались звуки нескольких взрывов. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

«Дорогие мелитопольцы, в городе слышны звуки взрывов. Информация уточняется», — сказано в сообщении городских властей.

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Данных о пострадавших и разрушениях нет.

В центре Мелитополя 3 апреля произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль на улице Богдана Хмельницкого. Накануне по городу стреляли из реактивных систем залпового огня Himars и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов. В результате обстрела пострадали только мирные жители. Повреждения получил многоквартирный жилой дом и локомотивное депо, которое второй раз за неделю оказалось под ударом ВСУ.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что ВСУ пытаются разведать обстановку для подготовки наступления, поэтому стали чаще бить по Мелитополю. Контратака может начаться в любой момент.