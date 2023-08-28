Происшествия 28 августа 2023, 06:13 Звуки взрывов разбудили жителей Кривого Рога ТСН: в Кривом Роге прогремели взрывы РИА «Новости»

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Ночью 28 августа в Кривом Роге на Украине прогремели звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.

«Кривой Рог: звучат мощные взрывы», — объявили журналисты.

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Воздушную тревогу объявляли в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой и других областях. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждало в своем Telegram-канале об угрозе применения тактической авиации на юго-восточном направлении.

В районе Люберец около 04:30 перехватили беспилотник, который направлялся к Москве. Минобороны России сообщило, что киевский режим пытался совершить теракт БПЛА самолетного типа. По словам мэра столицы Сергея Собянина, разрушений и жертв не зафиксировали. На место падения дрона выехали оперативные службы.