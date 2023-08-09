Эксклюзив 09 августа 2023, 09:26 Звуки работы ПВО в Москве зафиксировали на видео Звуки работы ПВО при подлете украинского беспилотника к Москве попали на видео

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Оператор «360» запечатлел на видео громкий хлопок, раздавшийся в Москве ночью, когда сработала система противовоздушной обороны. Звук был слышен в микрорайоне Пригород Лесное.

Судя по ролику, сразу после хлопка сработала сигнализация по крайней мере одного припаркованного автомобиля.

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Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о двух боевых беспилотниках, сбитых на подлете к городу: один удалось сбить в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе. Сведений о пострадавших не поступало. На место выезжали экстренные службы. В Сети появилось видео с моментом уничтожения одного из дронов.

Позже Минобороны России отчиталось о пресечении очередных попыток Украины атаковать инфраструктуру Московской области. Ведомство подтвердило, что система противовоздушной обороны сбила оба беспилотника, происшествие обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее, 6 августа, силы ПВО также предотвратили атаку дрона на столицу.