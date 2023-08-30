Происшествия 30 августа 2023, 01:44 Звук взрыва в Брянске попал на камеру видеонаблюдения Камера видеонаблюдения запечатлела звук взрыва в Брянске

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Камера видеонаблюдения запечатлела звук взрыва в Брянске. Видеозапись оказалась в распоряжении «360».

На кадрах сначала слышен шум, похожий на движение мопеда, а через несколько секунд раздается звук взрыва. В комментариях «360» очевидцы подчеркнули, что, скорее всего, система противовоздушной обороны сбила пролетавший беспилотник.

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Как уточнили очевидцы, сильный грохот прозвучал в Советском районе, однако дым появился со стороны Фокинского. Один из местных жителей отметил, что отчетливо слышал гул как от большого квадрокоптера, а после этого — красное зарево и взрыв.

ВСУ неоднократно атаковали Брянскую область. Во вторник, 29 августа, украинская армия открыла огонь из реактивных систем залпового огня по поселку Климово. В результате погибли два человека, еще один мирный житель получил легкое ранение.