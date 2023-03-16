Эксклюзив 16 марта 2023, 21:41 Звук взрыва услышали жители многоэтажки на востоке Москвы Источник «360»: звук взрыва услышали жители многоэтажки на востоке Москвы РИА «Новости»

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Звук взрыва услышали жители многоэтажки на востоке Москвы. Как сообщил источник «360», на место происшествия выехали пожарные службы.

Взрыв раздался в подъезде дома по улице Константина Федина в Восточном административном округе столицы. Все произошло между 18-м и 19-м этажами, в подъезде обвалилась плитка.

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После происшествия в подъезде обнаружили предмет, внешне напоминающий гранату. На место выехали пожарные службы. Как позже уточнил источник, граната оказалась страйкбольной.

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Предварительно, пострадавших нет. Все обстоятельства продолжают выяснять.