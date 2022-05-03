Звук взрыва услышали в центре Белгорода

Громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы, был слышен в Белгороде. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Также хлопок в небе над городом, который прозвучал около полуночи, слышали несколько жителей города. Сообщается, что сразу после этого на улицах сработали автосигнализации.

В настоящее время следов работы систем ПВО в небе Белгорода не видно.

Накануне ночью сообщалось о «двух сильных разрывах» в Белгороде. В соцсетях появились кадры со вспышками в небе. Оперштаб сообщил, что пострадавших, а также повреждений и разрушений нет.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, звуки взрывов объясняются тем, что российская военная авиация выполняла боевые задачи.

1 мая пожар произошел на территории военного объекта в Белгородской области. В результате происшествия пострадал местный житель.

Также на минувшей неделе в Белгородской области произошел пожар на складе боеприпасов в селе Старая Нелидовка. Происшествие обошлось без пострадавших и разрушений.