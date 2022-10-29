Звук выстрела прозвучал в одном из домов на Шоссейной улице в Москве | 360°

Эксклюзив 29 октября 2022, 13:37 Звук выстрела прозвучал в одном из домов на Шоссейной улице в Москве Источник «360»: звук выстрела прозвучал в одном из домов на Шоссейной улице в Москве РИА "Новости"

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Житель Москвы сообщил о стрельбе в одном из домов на Шоссейной улице, рассказал «360» источник в экстренных службах города. По его информации, мужчина услышал звук выстрела, когда говорил по телефону с живущим в этом здании приятелем.

По данным источника, жителю квартиры, где, предположительно, слышали выстрел, 56 лет. Знакомый пытался попасть к нему домой, но тот не открыл дверь, на связь не выходит.

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Официально эти данные пока не подтвердили. Все обстоятельства и подробности случившегося уточняются.

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