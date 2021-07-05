Звук сигнализации в Нью-Джерси спровоцировал массовую панику

Массовая паника началась в аэропорту Ньюарк Либерти в Нью-Джерси. Причиной волнений, по предварительным данным, стала сработавшая сигнализация. Об этом сообщило агентство Nation News.

Появилась информация, что территории аэропорта прозвучали звуки стрельбы. Работники аэропорта пытаются успокоить волнения. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Представители аэропорта сообщили о возможности задержания некоторых рейсов. Как сообщили сотрудники аэропорта Ньюарк Либерти, сигнализация начала работать после того, как один мужчина покинул аэропорт. Информация о стрельбе пока не подтвердилась.