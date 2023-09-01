01 сентября 2023, 19:55
«Звук пропеллера и взрыв». Жители Люберец рассказали о сбитом беспилотнике
Обломки на месте падения беспилотника под Люберцами сняли на видео
Громкий взрыв прервал утренний сон жителей деревни Сосновка городского округа Люберцы. Около 07:00 1 сентября система ПВО сбила над лесным массивом рядом с населенным пунктом летящий в сторону Москвы беспилотник. В беседе с «360» местные жители рассказали, как услышали необычный звук.
Мужчина по имени Григорий признался, что встал рано. Сначала он обратил внимание на жужжащий звук в небе, а потом раздался громкий хлопок.
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«Звук пропеллера, жужжащий такой, а потом, секунд через семь, взрыв. Все вскочили, испугались сильно», — поделился он.
Григорий добавил, что детонация произошла за лесным массивом, который находится на расстоянии около километра.
«Очень близко от нас, очень близко», — заявила еще одна жительница Сосновки Лариса.
Она пояснила, что взрыв ее разбудил, но в окне ничего видно не было. Женщина добавила, что, по ее ощущениям, детонация произошла в стороне, где расположена станция Родники.
О сбитом над городским округом Люберцы беспилотнике первым сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил военных, которые вовремя среагировали и не дали испортить День знаний.
Пресс-служба Минобороны уточнила, что для исполнения своего теракта киевский режим использовал дрон самолетного типа. На место, где, предположительно, упал беспилотник, побывал корреспондент «360», который снял видео с металлическими обломками, оставшимися на земле.
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