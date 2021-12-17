«Звонили, куда только могли». Жители петербургского ЖК «Клены» неделю страдают от последствий прорыва канализации

Почти неделю жители петербургского ЖК «Клены» вынуждены нюхать зловония, доносящиеся из подвала их дома. Причиной неприятного запаха стал прорыв канализационной трубы. Несмотря на жалобы, управляющая компания не предпринимает никаких действий. Об этом «360» рассказала жительница дома Надежда.

«У нас с субботы на воскресенье прорвало канализационную трубу в подвале. УК говорила, что она ничего не нашла и никаких нарушений нет. В воскресенье мои соседи увидели с балкона, что из канализационного люка все эти массы вытекают на улицу. В подъезде жутко воняет, и воняет до сих пор», — заявила Надежда.

По ее словам, в понедельник, 13 декабря. УК заверила жителей дома, что из подвала все откачали, а зловонный запах в скором времени выветрится. Позже выяснилось, что на самом деле никакие работы не проводились. При этом в управляющей компании продолжают утверждать, что течь устраняют, но людей в подпал пускать отказываются.

«Если посмотреть в окна подвала, то видно, что все болото там стоит. Все подвалы затоплены вот этой канализацией и вонь дикая, а УК ничего не собирается делать. Звонили уже, куда только могли», — подчеркнула Надежда.

Она добавила, что вонь распространилась уже и на соседний подъезд. У некоторых жильцов зловоние просочилось в квартиры по вентиляции. Как заявила Надежда, сотрудники УК хамят и не хотят решать проблему. Жители дома решили обратиться к СМИ, чтобы как-то повлиять на ситуацию.