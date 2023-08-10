Эксклюзив 10 августа 2023, 12:15 Звонил, но не успели ответить. В Сергиевом Посаде под завалами оказался 62-летний рабочий Дочь пропавшего в Сергиевом Посаде рабочего: отец звонил из-под завалов Фото предоставила собеседница издания / Телеканал «360»

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После взрыва на складе с пиротехникой возле Загорского оптико-механического завода продолжают поиски пропавших. Спасатели вместе с кинологами работают на месте завалов. Один из пропавших — 62-летний рабочий. В беседе с «360» его дочь Ангелина рассказала, что мужчина трудился на ЗОМЗ около полутора лет.

«Был одет в зеленую спецовку. Приметы: серьга в виде колечка в левом ухе и на левой руке на среднем пальце перстень серебряный с черным агатом. На правой руке на безымянном и среднем пальцах — тонкие золотые обручальные кольца», — сообщила она.

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По словам дочери, от отца поступил странный звонок 9 августа в 11:52 — очень быстрый. Возможно он успел позвонить из-под завалов.

«Буквально одну секунду, и связь отключилась. Мама сразу начала перезванивать, но тишина — ни звонков, ни гудков, ничего», — поделилась Ангелина.

По словам девушки, отец всегда следил за уровнем заряда телефона, батарейка сесть не могла. В момент взрыва мужчина должен был находиться на рабочем месте.

«После взрыва его искали сами сотрудники, но кто-то сказал, что его забрала скорая. И поиски прекратились», — сообщила она.

Тем не менее мужчина числится в списках пропавших. Ангелина обзванивала больницы, но в медучреждения ее отец не поступал. Его поиски продолжаются.

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 71, в больнице остаются 14 пациентов, пропавшими без вести числятся девять человек. Ранее Загорский оптико-механический завод сняли на видео спустя сутки после взрыва.

Как стало известно, технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой произошло возгорание, а затем прогремел взрыв, задержали. Следователи провели обыски в организации.