Эксклюзив 30 августа 2023, 18:40 Звезду TikTok избили на встрече фанатов в Иркутской области Блогера Прокопьева избили на встрече фанатов в Братске TikTok

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Популярный TikTok-блогер Николай Прокопьев пострадал в результате нападения на встрече с фанатами в городе Братске Иркутской области. Об этом он рассказал «360».

По его словам, у его команды в настоящее время идет тур. В списке городов был в том числе Братск.

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«Мы туда приехали. Начало у нас было около 14:00, пришли порядка 600 человек. Все прошло отлично. Время согласовали до 18:00, но мы немного задержались из-за большого количества фанатов, в конце просто разговаривали и фотографировались», — рассказал блогер.

Конфликт начался после того, как группа молодых людей постарше начали бросать футбольный мяч в толпу поклонников Прокопьева.

«Мой друг Никита сделал им замечание, но в ответ услышал агрессию. Когда уходил, его толкнули, между ними началась драка. Потом они еще долго перекрикивались между собой. Как мне кажется, это неправильно, если рядом дети», — продолжил Прокопьев.

Сам тиктокер пострадал во второй драке, которая произошла сразу же за первой стычкой. По его словам, к нему подошел неизвестный парень постарше и призвал «убраться из Братска».

«Он говорит, что это, мол, его город. Звал выйти драться два на одного. Мы ответили, что никуда с ним не пойдем. Потом он налетел, а за ним целая толпа, нас начали бить. Позднее приехала скорая, Никиту забрали в больницу, а я поехал с полицией в отдел», — добавил блогер.

По словам Прокопьева, после драки у него болела голова и спина. После избиения тиктокер обратился с заявлением в правоохранительные органы.

«Но у нас сложилось мнение, что дело может не сдвинуться, поэтому ему нужно было придать резонанс. Если таких людей не показывать, то их станет еще больше. Так делать нельзя», — заключил Прокопьев.

Пресс-служба МВД по Иркутской области сообщила, что начала проверку по факту драки.

«Полицейские установили основных участников конфликта. Решается вопрос о квалификации их действий с точки зрения законодательства», — отметили в ведомстве.

В TikTok у Прокопьева 2,6 миллиона подписчиков, а на YouTube — почти 100 тысяч.