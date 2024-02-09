Происшествия 09 февраля 2024, 14:48 Звезду сериала «Не родись красивой» увезли на скорой в Москве Mash: звезду сериала «Не родись красивой» Уварову увезли на скорой из театра РИА «Новости»

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Звезду сериала «Не родись красивой» Нелли Уварову увезли на скорой из театра РАМН в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, актриса получила серьезную травму ноги во время репетиции. Врачи, прибывшие на место, подозревают у Уваровой перелом или разрыв связок. Сама актриса из-за острой боли не смогла добраться до травмпункта.

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Несколько дней назад бригада медиков прибыла к народной артистке России Галине Бесединой. По данным «360», 78-летняя женщина позвонила не в скорую помощь, а сразу в городскую больницу, и пожаловалась на самочувствие.