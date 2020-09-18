Звезду Netflix обвинили в изготовлении детской порнографии

Отмечается, что Харрис связывался с 13-летними мальчиками-близнецами в соцсетях и уговаривал их снимать откровенные видео и посылать ему. В иске говорится, что дети сразу сообщили Харрису в ходе их онлайн-контакта, что им по 13 лет.

Артист также признался в получении порнографических снимков от еще как минимум десяти несовершеннолетних.

Актера задержали утром в четверг. Ему предъявлено обвинение по одному эпизоду. В данный момент Харрис находится под стражей без права выхода под залог. Он дал признательные показания.

Если вина звезды сериала на Netflix будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до 15 лет. Максимальное наказание — 30 лет.