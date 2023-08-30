Происшествия 30 августа 2023, 17:52 «Звезда»: тушение лесного пожара в Геленджике осложняется рельефом местности

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Ликвидация лесного пожара в Геленджике осложняется особенностями рельефа местности и сильным ветром до 30 метров в секунду. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин телеканалу «Звезда».

Участие в тушении пожара принимают более 400 спасателей, два самолета-амфибии Бе-200 и вертолеты, пламя охватило 118 гектаров леса. На данный момент остались небольшие очаги возгораний, которые удается контролировать.

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Отмечается, что сотрудники МЧС и спецтехника будут патрулировать территорию еще одни сутки.