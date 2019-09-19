Звезда TikTok вел прямую трансляцию за рулем и снял свою гибель

У Данияла Хана было около 200 тысяч подписчиков в TikTok и около 40 тысяч — в Instagram, его видео расходились по Сети и становились вирусными. Попытка угодить подписчикам привела к непоправимым последствиям.

Хан находился за рулем легкового автомобиля. На большой скорости обгонял машины и вел прямую трансляцию для социальных сетей. Внезапно мужчина потерял управление и врезался в грузовик. В результате аварии погибли четыре человека — сам блогер и три его пассажира.

Преждевременная смерть блогера стала ударом для его фанатов. Они массово поделились своими воспоминаниями о Хане и выразили соболезнования его семье, сообщил сайт «Дни.ру».