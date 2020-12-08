Звезда «Кадетства» заснял дебош антимасочника в самолете

Один из пассажиров устроил дебош на борту самолета и стал препираться с полицейскими. Лайнер должен был вылететь из Астрахани в Москву, но взлет пришлось отложить.

Видео с дебоширом опубликовал в Instagram актер сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов. На кадрах видно, что мужчина в медицинской маске стоит в проходе вместе с сотрудниками полиции. Правоохранители пытаются достать вещи мужчины с полки, но тот продолжает скандалить. При этом все остальные люди на борту смеются. Сам Емельянов летел с пересадкой в столице и боялся опоздать на следующий борт.

Из-за неадекватного поведения мужчины вылет самолета из Астрахани в Москву задержали более чем на час, пишет телеканал РЕН ТВ. Предварительной причиной скандала назвали отказ пассажира надеть маску. В итоге мужчину вывели из самолета полицейские.

Масочный режим ввели в России в рамках мер борьбы с распространением коронавируса. За время пандемии в стране насчитывается 2 515 009 случаев инфицирования. Медикам удалось вылечить и выписать из больниц 1 981 526 человек. Скончались после заражения 44 159 пациентов.