Происшествия 13 марта 2024, 18:13 Звезда экстремального телешоу Забавский погиб в автокатастрофе RMF: участник телешоу «Воин-ниндзя» Петр Забавский погиб в ДТП в возрасте 40 лет

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Петр Забавский, известный участник телешоу «Воин-ниндзя», скончался на 41-м году жизни в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщило издание RMF.

Авария произошла еще 6 октября 2023 года, однако новость о ней начала активно распространяться в прессе только после недавнего эфира телеканала Polsat, посвященному памяти спортсмена.

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Забавский неоднократно принимал участие в состязаниях популярного реалити-шоу Ninja Warrior Polska, которое начало выходить 5 марта этого года.

«Мужчина преодолел все препятствия за 02:11:30. Его сын поддерживал его во время съемок» — передало издание.

Польская адаптация программы основана на японском формате Sasuke Ninja Warrior, которое идет в 20 странах мира и транслируется с 2019 года.

В России шоу было известно под названием «Русский ниндзя» и стартовало в 2017 году. Его ведущими были Ида Галич и Юлианна Караулова, а участниками — Роман Костомаров и Влад Топалов.