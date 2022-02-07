«Звал на помощь». Сноубордист рассказал, как спас ребенка из ямы на горнолыжном курорте в Сочи

Сноубордисту Дмитрию Согомонову удалось вызволить маленького мальчика, угодившего в снежную яму на горнолыжном курорте Сочи. Подробностями спасательной операции спортсмен поделился с РЕН ТВ.

На днях на одном из горнолыжных курортов Сочи ребенок пяти-шести лет во время спуска со склона вне трассы угодил в яму под снегом. Малыш не растерялся и начал звать на помощь. Его призывы услышали сноубордисты. Спортсменам удалось вызволить юного лыжника из снежного плена.

«Абсолютно спокойный парень, никакого стресса, никаких травм у него не было, все с ним было хорошо. Он не плакал, просто звал на помощь», — процитировал его РЕН ТВ.

Для того чтобы спасти юного лыжника из ямы, Согомонову пришлось установить поперек нее собственную доску и лечь на нее животом. Таким образом сноубордист дотянулся до малыша и вытащил его.