Браконьеры застрелили краснокнижных зубров в Брянской области. Видео

Неизвестные браконьеры смертельно ранили двух краснокнижных зубров около поселка Погребы в Брянской области. Местный житель Владимир рассказал «360», что на месте заметили следы снегоходов.

По его словам, животные обитают в заповеднике «Брянский лес», но так как у них свободный выгул, то они часто покидали территорию и уходили гулять за пределы охранной зоны.

«Два зубра были тяжело ранены, сейчас они уже мертвы, скорее всего», — заявил он.

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что на место приехали сотрудники правоохранительных органов, которые разыскали раненных животных. Один из зубров при виде людей пытался вскочить на ноги, но сделать это у него не получилось.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что взяли под контроль доследственную проверку по факту незаконной охоты на краснокнижных животных. Дело под свой контроль взял руководитель ведомства Александр Войтович. Он поручил природоохранному прокурору выехать на место происшествия.