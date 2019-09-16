Зрителю стало плохо на спектакле в МХТ имени Чехова

Одному из зрителей вызвали скорую в МХТ имени Чехова. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, 56-летний мужчина потерял сознание.

По словам собеседника «360», мужчина был без сознания около двух минут. После этого он очнулся, но с трудом держался на ногах. Ему помогли добраться до дивана, чтобы там он дождался приезда скорой помощи.

Причина, по которой мужчине стало плохо, не уточняется.

«360» не располагает официальным подтверждением этой информации.